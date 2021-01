« C’est compliqué mais on ne baisse pas les armes », indique Samuel Garcia, sélectionneur de l’équipe nationale masculine de football. La crise sanitaire a créé de nombreuses incertitudes au sein de la sélection nationale notamment en vue des prochaines échéances internationales. Pour le coach, la priorité est de remobiliser les troupes.

Du flou et encore du flou pour l’équipe tahitienne de football. « C’est tout le calendrier international qui a été bouleversé », pointe l’entraineur de la sélection et coach de l’AS Vénus. « Beaucoup de rencontres et de compétitions ont été annulées, comme la Nation cup », souligne Samuel Garcia. Pour lui, ce chamboulement ne doit pas affecter le moral de son groupe. « Nous avons décidé avec la fédération de réunir la sélection les trois prochains mercredis dans le but de créer une meilleure cohésion. Au regard de la situation, il n’y a plus que ça à faire », estime le sélectionneur.

Un tournoi sec pour déterminer le représentant océanien au mondial qatari ?

Des joueurs positifs à la Covid-19 ou interdits de déplacement, des liaisons aériennes perturbées… La crise sanitaire complique forcement les matchs de qualification pour le mondial. Pour Samuel Garcia, « Il est extrêmement difficile de se projeter car beaucoup de pays ont fermé leurs frontières mais la sélection a toujours pour principal objectif, les éliminatoires de la coupe du monde, qui se tiendra en 2022 au Qatar ».

Solution ? « Organiser un tournoi sec dans un pays défini par la confédération océanienne de football avec un système de deux poules, demi-finales, puis une finale », explique le coach. Pour rappel, le vainqueur de la zone océanienne affrontera l’équipe arrivée 5ème de la zone CONMBOL (Amérique du sud), dans le cadre d’un barrage intercontinental.