Un tour de Moorea à la nage contre la pollution marine

Le 5 mars, c’est le grand départ de Marjorie Rinati pour son tour de Moorea à la nage. Du quai de Vaiare à la plage de Temae, lumière sur un exploit sportif mis au profit de la lutte contre les déchets sur la biodiversité.

Trois jours pour rallier Vaiare à la plage de Temae. Soit une distance de plus de 60km. C’est le défi exceptionnel que s’est lancée cette maitre-nageuse sauveteuse d’origine marseillaise. Le choix de ce parcours est symbolique. La nageuse effectuera cette performance dans le but d’apporter son soutien à l’association Oceania basée à Moorea. Un soutien qui s’inscrit dans le cadre du projet Fa’aora qui s’attaque aux déchets et engins de pêche abandonnés ou perdus en mer. Un objectif clair : réduire le risque d’empêtrement des mammifères marins.

Une intense préparation

Pour parvenir à un tel exploit, Marjorie Rinati s’entraîne régulièrement depuis plusieurs mois. Au programme : yoga, cardio, aqua bike, renforcement musculaire. Par ailleurs, la jeune femme pratique assidument la course à pied, le VTT et la randonnée. Toutes ces disciplines doivent contribuer à la réussite de son futur exploit. Depuis quelques temps, la nageuse est suivie aussi par une diététicienne. Pendant son périple, la performeuse sera accompagnée d’un bateau suiveur avec à bord, un médecin, un pompier volontaire et son conjoint qui s’occupera de son alimentation. « Tout commencera le 5 mars, je partirai de Vaiare et je m’arrêterai à la tombée de la nuit avant de reprendre la nage le lendemain matin », détaille Marjorie Rinati.

Nager pour sensibiliser

En plus de la prouesse physique et sportive, la nageuse cherche avant tout à faire passer un message : les conséquences de l’accumulation des déchets sur nos océans. « Quand j’ai découvert l’association Oceania, j’ai compris que leur cause était en adéquation avec mes convictions ». C’est donc pour cette raison que la compétitrice a décidé de soutenir le projet Fa’aora et d’ouvrir une cagnotte.

À noter que l’association Oceania fera le dernier kilomètre symbolique ainsi que tous les partenaires qui se sont joints à la nageuse pour la performance.

