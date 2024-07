Des patrouilles militaires durant un mois à Tahiti-Faa’a

Dans le cadre du dispositif de sécurité mis en place pour les Jeux Olympiques, les forces armées de Polynésie française vont patrouiller autour de l’aéroport, à partir de demain, jeudi 11 juillet, et jusqu’au 13 août.

Les épreuves olympiques de surf arrivent à grand-pas. Prévues du 27 juillet au 5 août à Teahupo’o, elles débutent dès demain pour les FAPF. En effet, le Premier ministre a activé l’opération Sentinelle du plan Vigipirate. Dès demain, jeudi 11 juillet, les militaires patrouilleront dans et autour de l’aéroport de Tahiti Faa’a, « avec pour mission de garantir au public un environnement sûr et d’apporter des réponses rapides en cas de nécessité », et ce jusqu’au 13 août. « Durant cette période, les militaires engagés travailleront en étroite collaboration avec les acteurs de la sécurité publique, civile et l’ensemble des professionnels de la plateforme de l’aéroport », précise le haussariat dans un communiqué.