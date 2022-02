Le Conservatoire artistique de Polynésie française organise le vendredi 18 février son premier concert de l’année au Petit théâtre de la Maison de la culture. Back to life est un spectacle dédiée aux professionnels du CAPF disparus et interprétée par les professeurs de disciplines très variées. Pour y assister il suffit de récupérer des places au CAPF vendredi jusqu’à midi, elles sont gratuites.

Le CAPF était sur scène pour la dernière fois en 2021 à Noël dernier. Ce vendredi, les professeurs donneront le premier concert de l’année 2022 sur la scène du Petit théâtre de la Maison de la culture à partir de 19 heures. C’est l’occasion pour eux de rendre hommage à leurs collègues et amis disparus : « Hans Faatauira, David et Louise Kimitete, Tom Urima, Gaby Cavallo entre autres ».

Back to life est un hommage aux professeurs et pairs du CAPF disparus sur des notes classiques, de blues, de jazz mais aussi avec du théâtre, des arts traditionnels et du chant lyrique. Selon la volonté du directeur de l’établissement Fabien Mara Dinard, ce spectacle est une « création interculturelle » tintée d’émotions et d’humour.

Des places sont offertes au public et sont à récupérer au service comptabilité du CAPF, à Tipaerui, vendredi jusqu’à midi auprès de Béatrice ou Pamela.