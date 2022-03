Des sandales sur mesure made in fenua

Pour rendre le port d’une semelle sur mesure accessible, Samir Touati, orthoprothésiste de métier, a créé Sandal’ia. La marque propose, au travers de sa collection Empre’inte des chaussures aérés à semelle orthopédique, personnalisables, et conçu avec des matériaux choisis pour leur durabilité.

Elle a pointé le bout du pied il y a quelques jours sur les réseaux sociaux : Sandal’ia, une marque de sandales personnalisées made in fenua. L’idée c’est celle de Samir Touati, orthoprothésiste depuis maintenant 15 ans, qui mène ce projet avec sa compagne. Ils se sont rendu compte qu’en zone tropicale, « il était difficile de faire porter un semelle orthopédique puisque les populations portent souvent des chaussures aérées ». L’idée c’est de pouvoir proposer « tout en un, une sandale à la fois confortable et esthétique ». Sandal’ia a déjà sorti une collection pour homme et femme baptisée Empre’inte.

Écoconception et 3D

Les matériaux utilisés sont choisis pour leur durabilité : du liège pour la structure adaptée au pied et une semelle Vibram, une marque réputée dans la fabrication de chaussures d’escalade, robustes. Samir souhaite proposer un service personnalisé, de A à Z : « lorsqu’on vient chez Sandal’ia on prend l’emprunte de façon numérique, ensuite on effectue un usinage numérique, grâce au CNC, une technologie qui permet des découpes contrôlées par ordinateur après la conception en 3D de la sandale personalisée. Et ensuite on réalise des essayages, des ajustages de sangle », avec un tissu au choix, en pareo.

Il n’y a donc pas de stock et aucune paire ne ressemble à une autre. Les commandes se font pour l’instant via le site internet www.maisonmatai.com. Le rêve de Samir c’est de pouvoir changer les habitudes de consommation au fenua et pourquoi pas exporter une sandale polynésienne.