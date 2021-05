Des vaccins par hélicoptère pour Rapa

Une équipe médicale doit être convoyée vers Rapa par un hélicoptère de l’armée dans le cadre des tournées de vaccinations organisées par le Pays. La commune des Australes a recensé entre 130 et 200 volontaires sur place.

L’opération, baptisée Ora Ora, consiste à acheminer, grâce à un hélicoptère Dauphin de la marine nationale, des vaccins et du personnel médical sur l’île de Rapa. Un médecin et un infirmier doivent se rendre à Raivavae dès demain par un vol régulier d’Air Tahiti. Jeudi, ils seront embarqués par l’hélicoptère, parti ce mardi de Tahiti pour Rurutu puis Raivavae, pour deux jours de vaccination à Rapa, les 6 et 7 mai. Monodose et beaucoup plus facile à conserver que le vaccin Pfizer, ce sera le vaccin Janssen qui sera proposé dans l’île la plus méridionale du fenua. La commune, qui a aidé à préparer la mission avec l’équipe du dispensaire de l’île, a recensé « entre 123 et 200 volontaires » à l’injection sur place (pour une population d’environ 500 habitants).

« Après Rapa, l’équipe médicale rejoindra Raivavae pour y vacciner les volontaires jusqu’au 12 mai et reviendra à Tahiti par un vol régulier », précisent le haussariat et la présidence dans un communiqué commun. Cette opération est une première participation de l’armée à la campagne de vaccination au fenua. Et peut-être pas la dernière : les FAPF ont déjà fait savoir qu’elles pouvaient mettre à disposition certains de leurs moyens – des avions mais aussi pourquoi pas un navire pour rejoindre certaines îles isolées – pour participer à l’effort de vaccination.