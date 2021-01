Desserte aérienne : Air Tahiti Nui meilleure compagnie du Pacifique sud pour la 3e année consécutive

La compagnie internationale polynésienne a été couronnée, pour la 3e année consécutive, du prix de la « Meilleure compagnie aérienne du Pacifique Sud » à l’occasion des Global Traveler’s GT Tested Reader Survey Awards. Outre sa compagnie aérienne, la Polynésie a reçu quatre autres prix.

Lors de la cérémonie de remise de prix, le 15 décembre dernier, ATNa aussi été nommée « Meilleure compagnie aérienne de loisirs » pour la seconde année consécutive. « Cette année encore, Air Tahiti Nui a su se démarquer parmi les grands noms de l’industrie, conservant ainsi sa place de premier transporteur aérien du Pacifique Sud et ce, malgré le contexte sanitaire mondial » a salué la compagnie.

« Une récompense qui vient honorer les efforts menés par la compagnie et ses salariés pour s’adapter tout au long de l’année face à cette situation inédite, offrir des solutions confortables et sécurisées à ses passagers et continuer d’offrir les meilleures conditions de voyage ». Cette nouvelle récompense intervient quelques semaines après avoir remporté le prix de la « Compagnie Aérienne 5 étoiles » dans le classement Apex Official Airline Ratings.

Organisée par le magazine Global Traveler, cette compétition prestigieuse et reconnue dans l’industrie du voyage d’affaires et de luxe prend en compte l’avis des voyageurs du monde entier afin d’élire les meilleures entreprises dans différentes catégories. Les gagnants sont désignés sur la base des résultats d’une enquête ouverte auprès des lecteurs.

À noter que la compagnie de croisière Paul Gauguin Cruise, qui exploite le paquebot Paul Gauguin en Polynésie, a remporté le prix du « Meilleur navire de croisière de petite taille » et « Croisière préférée », l’office du tourisme Tahiti Tourisme a été couronnée du prix du « Meilleur service client », et la collectivité d’Outre-mer a également remporté le prix de la « Meilleure destination lune de miel ».

Avec Outremers360