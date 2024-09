Décès de Manoa : deux adolescents mis en examen pour meurtre aggravé

Deux adolescents de 15 et 17 ans ont été mis en examen par le juge d’instruction mercredi soir pour meurtre aggravé, dix jours après la tragique découverte du corps de Manoa à Mahina. Un crime puni de la réclusion à perpétuité. Ils ont été placés en détention provisoire.

Deux adolescents de 15 et 17 ans ont été mis en examen mercredi soir pour meurtre aggravé a annoncé la procureure de la République, Solène Belaouar, ce jeudi matin, précisant que cette qualification concerne les meurtres ayant pour objet la préparation d’un délit. Ils étaient entendus par le juge d’instruction mercredi après-midi dans le cadre de l’enquête sur la mort de Manoa. Le corps du jeune homme avait été retrouvé en contrebas de la falaise de la pointe Tapahi il y a dix jours. L’enquête avait écarté la piste accidentelle et révélé qu’une tierce personne était liée à la mort du jeune homme. Le deux adolescents mis en cause, deux frères selon TNTV, ont été placés en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet.