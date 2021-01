Deux appels à projets pour préserver la nature polynésienne

L’Office français de la biodiversité, en partenariat avec le ministère de l’Environnement, lance deux nouveaux appels à projets, chacun doté de plus de 50 millions de Fcfp. Le premier s’adresse aux communes pour créer des « atlas de la biodiversité communale », le second s’adresse en priorité aux associations de protection de l’environnement.

Mieux connaître la nature pour mieux la préserver, c’est l’objectif du premier appel à projets, qui s’adresse aux communes et aux services du Pays, en solo ou en partenariat. Il s’agit de créer des atlas de la biodiversité communale : plus qu’un simple inventaire naturaliste, ce sont des cartographies des enjeux de biodiversité à l’échelle d’une ou plusieurs communes qui doivent devenir des aides à la décision pour la mise en place des politiques publiques, explique Sonia Bongain de l’OFB.

Le second appel à projets se nomme « MobBiodiv’ : Restauration 2021 ». Les thématiques prioritaires au fenua sont la lutte contre les espèces envahissantes, la biosécurité, la lutte contre les pollutions, la gestion des déchets, et la restauration écologique de forêts, vallées ou plantations d’espèces locales (à l’exception des écosystèmes littoraux aquatiques et marins). Cet appel à projets s’adresse aux associations de préservation de l’environnement, en partenariat ou non avec des structures communales ou intercommunales.

L’Office français de la biodiversité peut couvrir jusqu’à 80% des dépenses éligibles pour les atlas communaux avec un plafond de 29,8 millions de Fcfp, et 85% des dépenses éligibles pour la restauration des écosystèmes avec un plafond de 35,79 millions.

Les porteurs de projets doivent rapprocher de la délégation territoriale de l’OFB pour le montage de leur dossier, puis l’envoyer sur la plateforme numérique correspondante à chaque appel, avant le 15 mars pour l’atlas de la biodiversité communale, et avant le 20 avril pour MobBiodiv’2021.