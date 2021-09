Deux fois moins de nouveaux volontaires à la vaccination

Si la pression commence tout juste à baisser dans les hôpitaux, toujours très largement saturés, la campagne de vaccination semble avoir connu son pic. La fréquentation des centres de vaccination a baissé de plus d’un tiers la semaine dernière, et les nouveaux volontaires se font deux fois moins nombreux.

Alors que les yeux sont rivés sur le pic épidémique, c’est la courbe des vaccination qui a marqué la plus nette décrue la semaine dernière. La campagne part certes de très haut. En deux mois, le nombre de vaccinés a presque doublé, pour friser les 144000 premières doses (soit 62% des plus de 12 ans) ce lundi matin. Pour la première fois, une majorité des Polynésiens éligibles sont pleinement vaccinés (118 757 personnes, soit 51% des plus de 12 ans). Mais les affluences record de la mi-août, quand les vaccinodromes avaient administré jusqu’à 6 000 doses par jour, sont déjà loin.

Avec 18 500 injections ces 7 derniers jours, les centres ont connu une baisse de fréquentation de l’ordre de 35% par rapport à la semaine précédente. Et plus des deux tiers des personnes les ayant fréquenté étaient là pour une seconde dose. En une semaine, le nombre de nouveaux volontaires à la vaccination a donc été divisé par plus de deux, ramenant le total – près de 5 900 personnes – à celui de la fin juillet, avant l’emballement suscité par la crise hospitalière. Cette baisse de régime n’est pas une surprise à la plateforme Covid, qui avait déjà interpellé, la semaine passée, sur le nombre de personnes contaminées au Covid ces dernières semaines, et donc non éligibles au sérum pendant au moins deux mois. Le nombre de Polynésiens à convaincre reste pourtant important : près de 88 000 habitants du fenua de plus de 12 ans n’ont pas répondu à l’appel des médecins et autorités sanitaires. Soit environ 38% de la population éligible à la vaccination. Et la loi sur l’obligation vaccinale, entrée en application voilà une dizaine de jours et très critiquée sur les réseaux sociaux, n’a pour l’instant pas engendré le rebond espéré. La semaine dernière, le « Monsieur vaccination » du Pays, Daniel Ponia, parlait encore d’atteindre « rapidement » une couverture vaccinale de 70% dans la population générale. Elle est pour l’instant de 42,7%, et de 51,8% en comptant les personnes en attente de secondes doses.