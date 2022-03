Deux médailles d’or pour la vanille de Tahiti

Deux producteurs de vanille polynésiens ont reçu la médaille d’or du concours général agricole 2022 à Paris. Mareva Lo-Sam-Kieou et son époux Carlos, de Manutea Vanille à Tahaa participaient pour la première fois ainsi que Gilles Tefaatau, producteur de vanille à Raiatea.

C’était leur première participation au concours général agricole, et leur travail a été récompensé. Manutea Vanille, une entreprise de vaniliculture de Tahaa, a reçu une médaille d’or lors de son déplacement au salon internationale de l’agriculture 2022, porte de Versailles à Paris. « Lors du confinement de 2020, nous avons essayé de travailler sur un arôme un peu plus particulier, raconte Mareva Lo-Sam-keou. C’est génial, on est lauréat ».

Elle et son époux étaient accueillis sur le stand de la Polynésie, comme 18 autres produits du fenua en compétition au Concours général agricole. Parmi les « épice » en lice, la vanilla tahitensis est l’objet d’une catégorie à part, mais rien n’oblige les juges à remettre des médailles. L’or de Manutea Vanille, qui a aussi été remporté par Gilles Tefaatau et son exploitation de Raiatea est donc la reconnaissance d’une qualité exceptionnelle de leur production.