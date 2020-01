Deux nouveaux patrouilleurs pour la Polynésie

Le ministère des Armées a confié la réalisation et la fourniture de six Patrouilleurs Outre-Mer au chantier Socarenam de Boulogne-sur-Mer, dont deux seront basés en Polynésie.

Dotés d’une coque en acier et de superstructures en aluminium, les Patrouilleurs Outre-Mer (POM) mesureront 80 mètres, pourront accueillir jusqu’à 53 personnes et auront une autonomie d’un mois sans ravitaillement. Ils seront dotés d’une plateforme et d’un abri permettant la mise en œuvre d’un drone aérien.

Les POM pourront mettre en œuvre deux grandes embarcations semi-rigides, la plage arrière disposera d’une grue et pourra accueillir un conteneur de 20 pieds. Ils seront aussi dotés de deux radars de navigation et d’un canon à eau pour la lutte contre les incendies et pourvus de l’armement adéquat.

Ils seront destinés à l’action de l’État en mer dans les zones économiques exclusives ultramarines françaises pour les missions de police des pêches et de lutte contre les trafics illicites. La livraison de ces bâtiments est prévue entre 2022 et 2025. Le premier de ces patrouilleurs prévu pour être livré en Polynésie en 2022 remplacera l’Arago, ancien navire hydrographique converti en patrouilleur en 2002 et mis en service en Polynésie en 2011.