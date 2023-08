Deux opérations de recherche sans résultat pour des pêcheurs disparus

Samedi après-midi, le JRCC a mobilisé un avion Gardian pour rechercher un marin d’un bateau de pêche polynésien, tombé à la mer au Nord de Rangiroa. Plus tôt dans la semaine, c’est un Casa qui avait été envoyé vers l’atoll de Niau pour retrouver un pêcheur à pied emporté par une vague. Ces deux opérations, qui ont aussi mobilisé des navires civils présents dans le secteur, n’ont malheureusement pas permis de retrouver les disparus.

L’alerte est arrivée ce samedi en début d’après-midi au JRCC Tahiti. Un navire de pêche polynésien de 18 mètres, alors situé au Nord de Rangiroa, signale la disparition d’un de ses membres d’équipage. L’homme de 41 ans a été aperçu la dernière fois au petit matin : il n’est plus à bord. Le centre de coordination des secours émet alors de relais de détresse par radio et par satellite et « élabore une série de zones de recherche basées sur des prévisions de dérive ». Un avion Gardian de l’armée est envoyé sur zone jusqu’au coucher du soleil. Le soir, le navire de pêche, qui continue les recherches de son marin, est rejoint par un second navire dérouté. Ce dimanche, c’est trois bateaux de pêche, un Gardian et un autre navire de commerce dérouté qui ont balayé une zone d’environ 3000 kilomètres carrés précise le Haut-commissariat. Le disparu n’a pour l’heure pas pu être localisé.

Une autre opération, moins médiatisée avait été lancée quelques jours auparavant, comme l’a relevé Tahiti Infos. Lundi, un Casa de l’armée avait été envoyé vers Niau après le signalement de la disparition d’un pêcheur sur les quais de l’atoll. Un homme de 37 ans qui se serait « a priori » fait emporter par une vague dans la nuit de dimanche à lundi alors qu’il pêchait à la canne. Cette fois c‘est la météo qui a interrompu l’effort de recherche. Des témoins précisent au quotidien que “son tee-shirt et son short ont été retrouvés mais pas lui malheureusement.” Une cérémonie en la mémoire du disparu s’est tenue sur l’atoll ce samedi.