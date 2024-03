Deux touristes australiens violemment agressés à Papeete

Deux visiteurs australiens d’une cinquantaine d’années ont été agressés et sérieusement blessés vendredi soir à Papeete. Les agresseurs, dont un mineur, auraient été identifiés.

Deux touristes australiens ont fini la soirée de vendredi à l’hôpital de Taaone, relatent nos confrères de Tahiti Infos. Les deux hommes rentraient dans leur meublé de tourisme après avoir dîné, lorsqu’ils ont été attaqués sur le front de mer, à la hauteur de la station de taxis devant le centre Vaima. Ils venaient d’arriver le jour même pour leur première visite en Polynésie. L’un des deux est, selon leur logeuse, un descendant de Fletcher Christian.

L’un des deux hommes a des côtes, des dents et le nez cassés, l’autre souffre de douleurs dans la poitrine, selon le quotidien. Leurs agresseurs, dont le nombre n’est pas précisé, ont été interpellés et placés en garde à vue, mais l’un d’entre eux est mineur et a été relâché.

Les victimes ont porté plainte, et le procureur de la République doit s’exprimer lundi sur les circonstances de l’agression et les suites qui vont être données à cette affaire.