Un super porte-conteneurs se déroute vers Papeete pour raison médicale

Un porte-conteneur géant sous pavillon danois a fait un stop rapide ce dimanche matin au large de Papeete, pour obtenir une assistance médicale. L’occasion de voir la taille des navires que le Port autonome pourra accueillir après les travaux de la passe et du quai de commerce international.

Le Maersk Esen, porte-conteneur de 368 mètres, a été vu ce dimanche matin, en attente face à la passe de Papeete. Les photographes de la page Facebook Rare Tahitian Air/Port Views ont capturé quelques images, qui attestent de sa taille impressionnante. Ils notent que le navire est plus grand que le navire de croisière Ovation of the Seas, le plus grand à avoir accosté à Papeete – c’était en 2019. Le Maersk Essen avait fait les gros titres en janvier 2021, lorsqu’il avait perdu 750 « boîtes » lors d’une tempête au Nord de Hawaii.

En provenance du Chili, « sa présence ici était dûe à une assistance médicale requise par son capitaine », poursuivent les guetteurs de navires. Ce type de navire a un équipage compris entre 20 et 30 personnes. Le Maersk Essen a rapidement repris sa route vers Hong Kong.

Ce géant des mers n’aurait de toute façon pas pu accoster au port : son tirant d’eau peut aller jusqu’à 16 mètres, et même si les sites professionnels affichent ce voyage particulier à 14,9 mètres de tirant d’eau, c’est trop pour la passe de Papeete limitée à 11 mètres. Mais il préfigure les navires qui seront accueillis dans le futur, après les travaux de la passe et du quai de commerce international.