Philippe Vasseur est le nouveau consul honoraire de Nouvelle-Zélande

Philippe Vasseur a été nommé consul honoraire de Nouvelle-Zélande en Polynésie française, en présence de la consule générale Felicity Roxburgh, basée à Nouméa.

Il prend la suite d’Éric Malmezac, qui occupait cette fonction depuis 12 ans. Philippe Vasseur, président du Centre Vaima, est le nouveau consul honoraire de Nouvelle-Zélande au fenua.

La passation de flambeau a eu lieu lors d’une soirée organisée jeudi dernier à la CCISM par Felicity Roxburgh, la consule générale qui est basée à Nouméa et qui faisait partie de la délégation néo-zélandaise constituée autour du professeur Rangiānehu Mātāmua, venu partager son expérience sur la création d’un nouveau jour férié, Matariki, en Nouvelle-Zélande. Le haut-commissaire Éric Spitz, la vice-présidente et ministre de la Culture Éliane Tevahitua, et la députée Mereana Reid-Arbelot comptaient parmi les personnalités présentes.

Renforcement des liens culturels

La vice-présidente Éliane Tevahitua a exprimé son souhait de renforcer les liens entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande, notamment sur le plan culturel. Un accord entre le Centre des métiers d’art et le centre culturel Te Puia de Rotorua. Une collaboration est envisagée avec Te Papa Tongarewa, le musée national situé à Wellington. Enfin, la Polynésie espère établir des ponts avec la Commission des langues maori que la vice-présidente souhaite inviter à un colloque régional, à l’occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, le 9 août prochain.

Quant aux relations commerciales entre les deux pays, elles sont bonnes : la Nouvelle-Zélande est notre premier partenaire commercial, et le 6e fournisseur de la Polynésie puisque % de nos importations régionales proviennent de Nouvelle-Zélande, pour un montant total de produits importés de près de 14 milliards de Fcfp.

Un consul honoraire n’est pas obligatoirement un diplomate de carrière, et souvent un ressortissant du pays hôte. Il n’exerce pas cette fonction à plein temps, il est bénévole et ne bénéficie pas de la pleine immunité diplomatique. Sa mission principale est d’assister les ressortissants du pays qu’il représente, particulièrement en cas d’urgence. Ainsi, il peut par exemple délivrer des passeports temporaires.

Avec communiqué