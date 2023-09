Deuxième jour du sommet États-Unis – Forum des îles du Pacifique

Au cours de la deuxième journée à Washington des dirigeants du Pacifique, il a été question de philanthropie, mais aussi de business, avant une réception à l’ambassade d’Australie.

La journée a commencé dans les locaux de Conservation International, une organisation à but non lucratif, pour une rencontre axée sur le lien climat-océans, sous la co-présidence du Secrétaire Kerry, envoyé spécial du Président des États-Unis pour le climat, et avec la communauté philanthropique. Près de 17 fondations et organisations étaient ainsi présentes : Bezos Earth Fund, Bloomberg, Conservation International, National Geographic Society, Oceans 5, Pew Trusts, The Nature Conservancy, Waitt Foundation, Walton Foundation, Wildlife Conservation Society, World Resources Institute, World Wildlife Fund, Local2030 Island Network, Minderoo Foundation, Ocean Risk and Resilience Action Alliance (ORRA), Rare, and Benioff Ocean Initiative. Le président Brotherson a pu discuter avec certaines organisations des partenariats possibles.

C’est ensuite au Capitol, siège du pouvoir législatif des États-Unis, que s’est rendue la délégation des dirigeants du Forum. Le député McCaul du Texas et la sénatrice Tammy Duckworth d’Illinois ont ainsi échangé sur leurs engagements de législateurs au service de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. La sénatrice, vétéran de la guerre d’Irak, qui a perdu une jambe durant une attaque de l’hélicoptère qu’elle pilotait, a cofondé le tout premier caucus (groupe transpartisan) sur la justice environnementale du Sénat américain.

Puis c’est le Business Council for International Understanding (une ONG qui rapproche les entrepreneurs des dirigeants politiques de différents pays, ndlr) qui organisait des rencontres individualisées, suivies d’une table ronde d’affaires avec de nombreux chefs d’entreprise et d’investisseurs américains. Google, United Airlines, Walmart, L3Harris, U.S. Development Finance Corporation, U.S. Trade and Development Agency, ou encore Global Network faisaient notamment partie de la table ronde. Les programmes en cours de réalisation dans la région, comme les projets possibles, ont été exposés.

C’est enfin une réception des Amis du Pacifique, organisée par l’ambassade australienne avec les représentants de Partners in the Blue Pacific (PBP), qui a conclu la journée des dirigeants du Forum.

Moetai Brotherson a également tenu plusieurs réunions bilatérales tout au long de la journée, dont une avec le président du Forum, le Premier ministre des Iles Cook Mark Brown, qui va accueillir le projet « Sommet du Forum » début novembre, auquel de nombreux nouveaux partenaires souhaitent également participer. Les deux dirigeants ont également discuté du déroulement de la prochaine réunion du Groupe des dirigeants polynésiens que présidera le Président Brotherson.

Avec communiqué