À l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, une matinée portes ouvertes a eu lieu ce mercredi dans le hall de l’assemblée. L’opération consistait à faire se rencontrer les potentiels porteurs de « projets touristiques verts » et les organismes susceptibles de les accompagner dans leurs cheminement . Une « réussite » selon Tahiti Tourisme qui a permis à plusieurs dizaines de personnes de s’informer dans un seul et même lieu sur les démarches, les aides et les possibilités dont elles disposent pour mener à bien leur projet.

Le tourisme à l’honneur. Cette année, pour marquer les esprits à l’occasion de la Journée mondiale, Tahiti Tourisme a prévu de nombreuses actions sur l’île principale, mais aussi dans les îles éloignées. Mais le point culminant de cette journée reste toutefois cette matinée portes ouvertes organisées dans le hall de l’assemblée. Une opération à but essentiellement informatif, qui a permis aux porteurs de projets touristiques s’inscrivant dans une démarche écologique de « se connecter avec le monde l’administration ». Pour Lionel Teihotu qui félicite les efforts de communication des administrations, le public a toutefois « besoin de rencontrer face à face » les services du Pays. C’est en tout cas ce que laisse penser les files d’attente à rallonge de certains stands.

Le service des énergies, la Dpam, la chambre de commerce avec l’incubateur Prism, la Direction de la jeunesse et des sports ou bien sûr le service du tourisme… tous ont répondu présent. Projet terrestre ou aquatique, les visiteurs ont pu s’informer auprès de différents partenaires. Chacun ses attentes, ses projets et ambitions à plus ou moins court ou long terme, le but étant de se préparer, de se faire accompagner ou de simplement prendre les informations pour avoir une vision plus claire sur les démarches à entreprendre. C’est le cas de Teroro qui souhaite, d’ici deux ans, réaliser un projet en lien avec ce secteur d’avenir. « Je sais que je vais hériter de terres sur Toahotu et Hiva Oa et j’aimerais les valoriser soit dans la création d’une petite structure hôtelière ou soit dans d’autres projets tournant autour du tourisme, explique Teroro. C’est une grande chance que toutes les institutions qui peuvent nous aider soient réunie au même endroit ». Face au succès rencontré lors de ce premier forum, Tahiti Tourisme parle déjà d’organiser d’autres journées du même genre.