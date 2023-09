La menace de grève pèse encore sur l’OPT

Pas d’avancée majeure en ce deuxième jour de négociation entre l’intersyndicale et la direction de l’OPT. Il a surtout été question de disséquer les accords signés par A ti’a i mua dont l’intersyndicale conteste la validité.

L’OPT en grève ou pas jeudi ? À 20 heures passées ce mercredi, rien n’était encore conclu. Pour rappel, l’intersyndicale CSTP-FO, CSIP, O Oe To Oe Rima, Otahi et la SAPOT ont déposé vendredi dernier un préavis de grève dont l’échéance est fixée au 28 septembre. La revendication principale concerne les accords d’entreprise, en négociation depuis février 2022. L’intersyndicale demandait mardi au président de l’OPT de repousser la signature de la nouvelle convention à la fin de l’année « pour discuter convenablement et calmement ». Un report qui selon Jean-François Martin n’est plus possible pour Fare Rata et Onati pour qui A ti’a i mua a déjà signé des accords collectifs. Une position bien sûr pas partagée par l’intersyndicale qui a passé ces accords au crible mardi soir avant de les disséquer devant la direction lors de cette deuxième rencontre. En effet, la CSIP conteste, aujourd’hui plus qu’hier, les accords signés par ses confrères. « Il y a beaucoup d’incohérence entre les dispositions, assure Cyril Legayic de la CSIP. L’accord qui a été signé par A t’ia i mua à Onati ne correspond pas et remet en cause les dispositions déjà en place ».

Les discussions entamées depuis mardi n’ont donc, pour le moment, pas abouti et Cyril Legayic ne semble pas très optimiste à l’idée d’une éventuelle signature avant l’échéance du préavis de grève.