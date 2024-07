Deuxième soirée de concours du Heiva : Ta’ai et Heikura Nui en danse, Nuna’a Rurutu et Tamari’i Mahina Raromata’i en chant

La deuxième soirée du Heiva i Tahiti 2024 était celle des groupes de danse Ta’ai et Heikura Nui, et des groupes de chant Nunaa Rurutu et Tamari’i Mahina Raromata’i. Revivez les temps forts de la soirée avec les images de Stéphane Sayeb et les vidéos de Heiva i Tahiti Officiel.

C’est le groupe de danse Ta’ai, de Mahina, dirigé par Honoura Pani, qui s’est élancé en premier sur la scène de To’ata. Le groupe concourt en catégorie Ura Ava Tau. La vidéo du premier tableau :

Le groupe de chant Nuna’a Rurutu est ensuite entré en scène, en catégorie Tarava Tuha’a Pae

Place ensuite au Tarava Raromata’i avec le groupe de chant Tamari’i Mahina Roromata’i

Un extrait du ute paripari qui a fait trembler l’applaudimètre :

Dernière à se produire ce vendredi soir, la troupe de danse Heikura Nui en catégorie Hura Tau

La prestation de Aie Manuel, meilleure danseuse de la troupe :