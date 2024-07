Troisième soirée du Heiva : O Nounouhia no Papara, Te Noha no Rotui et Ia Ora Te Hura

La troisième soirée de concours de ce 143e Heiva i Tahiti, samedi soir à To’ata, a vu défiler sur scène les groupes O Nounouhia no Papara et Ia Ora Te Hura en danse, et le groupe de chant Te Noha no Rotui. Revivez ces moments à travers les images de Stéphane Sayeb et les vidéos de Heiva i Tahiti officiel, en attendant les trois autres soirées de concours jeudi, vendredi et samedi prochains.

O Nounouhia no Papara, dirigé par Ornella Apuarii et son époux Ariihoro, était le premier groupe à monter sur scène samedi soir. C’est la première fois depuis sept ans qu’un groupe de Papara participe au Heiva. Il concourt en catégorie Hura Ava Tau.

Le aparima vahine :

Place ensuite au chant, avec le groupe Te Noha no Rotui en catégorie Tarava tahiti

Le himene ru’au :

Le dernier groupe de samedi soir était Ia Ora te Hura, avec ses 125 danseurs et danseuses dirigés par Poerani Germain, en catégorie Hura Tau. La troupe avait remporté le premier prix dans cette catégorie au Heiva 2022, ainsi que le prix du meilleur orchestre.

le pā’ō’ā hīvinau :