Deuxième tour : la participation toujours en hausse à 17 heures

Espéré par certains, prédit par beaucoup, le rebond de la participation est bien au rendez vous de ce deuxième tour des territoriales. D’après les estimations du Haut-commissariat, 58,9% des électeurs inscrits ont voté à 17 heures ce dimanche. Un chiffre à comparer avec les 50,7% du premier tour du 16 avril, quand la participation avait finalement atteint les 60% à la clôture des bureaux. Rompant avec la tendance à l’érosion continue de la mobilisation citoyenne pour les élections, ce second tour pourrait même surpasser celui de 2018 : 56,1% des inscrits s’étaient alors déplacés à 17 heures pour une participation finale de 66,82%. L’abstention semble tout de même rester plus forte qu’en 2008 (80,5% de votants à la fermeture des bureaux) et 2013 (72,8%). Le scrutin est loin d’être terminé, puisque certaines communes ont été autorisées à laisser leurs bureaux de vote ouverts jusqu’à 19 heures voire 20 heures :