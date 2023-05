Forte houle : la vigilance orange maintenue jusqu’à lundi

Le Haut-commissariat a annoncé dans un communiqué que les îles du Vent, les Tuamotu de l’Ouest, du centre Sud, du Sud et les Gambier restaient en vigilance orange jusqu’à demain « afin de maintenir la plus grande vigilance de la part des habitants situés en bord de mer notamment et des professionnels de la mer ». L’épisode de houle exceptionnel n’a pas complètement disparu, et des orages importants sont à prévoir dans la nuit.

L’épisode de forte houle, exceptionnel pour la saison, qui touche le fenua depuis vendredi, a commencé à s’estomper ce dimanche, mais « malgré la baisse de la houle, les courants marins sont encore très dangereux dans les lagons ». Les autorités appellent donc à « ne pas se rendre sur les côtes, de reporter les sorties et activités en mer » jusqu’à au moins demain. Si beaucoup ont profité de cette houle de sud-ouest pour pratiquer les activités nautiques – les secours ont dû intervenir à plusieurs reprises, notamment à Punaauia – la vigilance orange implique théoriquement :

– d’annuler et reporter les sorties en mer et la pratique des loisirs nautiques ;

– de ne pas s’approcher des passes, ni du récif côté océan, des plages ou du littoral en raison

des risques de courants marins qui peuvent être à l’origine d’accidents ;

– de rester prudents sur les routes en bordure de mer.

Les propriétaires de bateaux sont invités en outre à vérifier les amarres de leurs embarcations ou de les mettre à l’abri. Quant aux habitations en bord de mer le long des côtes exposées à la houle, leurs résidents sont appelé à une vigilance particulière, et de rester à l’écoute des bulletins météorologiques en temps réel sur les pages Facebook de Météo France en Polynésie française et du Haut-commissariat.

En plus de la houle, des orages importants sont à prévoir dans la soirée et la nuit.

Avec communiqué