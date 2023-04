Territoriales : participation en hausse à 32,15% à midi

Les estimations de participation diffusées par le Haut-commissariat pour ce second tour sont en hausse par rapport au premier, mais aussi par rapport à 2018. Près d’un tiers des électeurs se seraient déjà déplacés, et les derniers bureaux de vote ne ferment pas avant 20 heures.

32,15% des électeurs inscrits, soit plus de 67 500 personnes, s’étaient déjà déplacés dans les bureaux de vote à midi, d’après les estimations diffusées par le Haut-commissariat. Au premier tour, la participation estimée à la même heure n’atteignait que 29,95%, laissant espérer un fort rebond de la mobilisation pour ce second tour. Si la tendance se confirme sur la journée, l’abstention – qui avait atteint environ 40% le 16 avril – pourrait aussi être en recul par rapport à 2018 : 66,82% des inscrits s’étaient alors déplacé pour remplir leur devoir citoyen. Peu de chance en revanche que ce scrutin retrouve la participation de 2013 (35,37% à midi et 72,79% au final) ou même celle de 2008 (39,34% à midi, 80,49 à la clôture). Les heures tardives de fermeture de certains bureaux (19 heures à Mahina, Paea, Papeete, Punaauia, Taputapuatea, Uturoa, Rurutu, Ua Pou et Gambier, 20 heures à Faa’a, Taiarapu-Est et Bora Bora) pourraient tout de même aider à faire reculer l’abstention.

