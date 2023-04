Ralph Taaviri, militant de tous les combats, meurt après une chute dans la vallée de la Punaruu

« Pilier » du mouvement indépendantiste, toujours au premier rang dans les protestations anti-nucléaire, les mouvements environnementaux, sociaux ou culturels, ce militant de toujours est mort lors d’une partie de chasse à la Punaruu.



Les hommages sont sobres, journée électorale oblige, mais beaucoup, dans les milieux politiques et associatifs notamment, ont salué ces dernières heures la mémoire de Ralph Taaviri, disparu ce weekend à la Punaruu. Un accident que Polynésie la 1ere relatait déjà samedi soir, sans préciser le nom de la victime. Le chasseur, très expérimenté et habitué de la vallée, dans laquelle il fréquente les associations de porteurs d’orange depuis près de 40 ans, était monté vers le refuge de Rata en début de semaine. Rejoint par un groupe mercredi, il était parti seul vers un autre refuge vendredi. Il n’est jamais redescendu. Le lendemain, comme le précise la chaîne, ses proches, partis à sa rencontre, ont retrouvé son sac et son fusil dans le refuge en question, puis, plus tard dans la journée, son corps sans vie en bas d’une falaise. Le chasseur est selon toute vraisemblance mort lors de sa chute dans cette « crevasse », et les gendarmes ont dû faire appel à un hélicoptère pour récupérer sa dépouille.

Originaire de Papeari, Ralph Taaviri est surtout connu pour son activité militante, dans le domaine politique, syndical et associatif. Au mégaphone, au ukulélé ou au volant de son pick-up, ce « pilier » du Tavini, était aussi très engagé dans la lutte anti-nucléaire, la cause environnementale – il avait cofondé la Fédération « Faatura te rahu a te Atua », concurrente à la Fape – et culturelle, et se mêlait à de nombreuses autres manifestations qui en avaient fait une personnalité publique du fenua. Beaucoup d’hommages, sur Facebook, appuient à la fois sur cet engagement sans faille, mais aussi sur sa gentillesse et sa disponibilité pour tous les projets qui pouvait aider la communauté.