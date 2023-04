Territoriales : c’est reva pour le deuxième tour

Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures ce dimanche matin et le resteront jusqu’à 18 heures, 19 heures ou même 20 heures suivant les communes. Les résultats, qui détermineront qui siège à Tarahoi pour les 5 prochaines années et quel parti fera élire le président le 11 mai, sont à suivre sur Radio1.pf et sur notre page Facebook.

C’est le jour le plus long pour les élus, candidats et militants de tout poil. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à huit heures pour le deuxième tour des élections territoriales 2023. Environ 210 000 électeurs Polynésiens sont appelés à s’y rendre pour élire leurs représentants à l’assemblée de Polynésie française. Et si 40% d’entre eux avaient choisi de ne pas participer au premier tour, l’expérience des derniers scrutin territoriaux laissent beaucoup espérer un regain de mobilisation ce dimanche. Et pour encourager cette participation, certains électeurs pourront profiter d’horaires étendus pour aller faire leur devoir citoyen. La majorité des bureaux, dans les 48 communes du fenua, ferment à 18 heures, mais certaines communes de la zone urbaine de Tahiti, des Raromatai, ou ceux de Rurutu, Ua Pou et Mangareva resteront ouverts jusqu’à 19 heures ce soir. Pour ce second tour, les communes de Faa’a, Taiarapu-Est et Bora Bora ont même obtenu l’autorisation de la part du Haut-commissariat de ne clore le vote qu’à 20 heures. Les dépouillements pourraient donc durer jusque tard dans la soirée.



Pour le Tapura huiraatira, le Tavini huiraatira, et A here ia Porinetia, les trois partis en lice pour ce deuxième tour, 57 sièges, attribués pour 5 ans, sont en ligne de mire. 38 seront répartis en fonction des résultats des listes dans chacune des 8 sections du fenua, et 19 autres seront accordés au parti arrivé en tête du scrutin à l’échelle du pays, qu’il ait une avance d’une voix ou de plusieurs milliers. Un parti qui devrait faire élire son candidat à la présidence – Édouard Fritch pour le Tapura, Moeai Brotherson pour le Tavini et Nicole Sanquer pour A here Ia Porinetia – normalement le 11 mai prochain à Tarahoi. Le nouveau président aura alors 5 jours pour constituer son gouvernement. Tous les résultats, les analyses et les réactions sont à retrouver sur notre site Radio1.pf et sur la page Facebook de Radio1.