Forte houle : vigilance partout sauf aux Marquises

Météo France a maintenu l’essentiel du fenua en vigilance orange ce dimanche face à la forte houle de sud-ouest qui se propage jusqu’au Nord des Tuamotu.

L’épisode de « très forte houle énergétique de Sud-Ouest » qui a commencé à arriver vendredi sur la Polynésie n’est pas terminé. Comme le pointe Météo France, cet épisode, qui « survient prématurément avant l’hiver austral, avec des valeurs remarquables, voire exceptionnelles pour la saison », se propage sur une grande partie du Pays. Après les Australes, touchées par des creux de plus de 5 mètres dans la nuit de vendredi à samedi, la Société, les Tuamotu et les Gambier sont concernés depuis samedi après-midi. Le phénomène a même été accentué, la nuit dernière dans les îles de la Société et d’ici midi aux Gambier par « les phases de pleine mer ». Et si la houle doit s’adoucit peu à peu « par l’Ouest » dans cette journée dimanche, tous les archipels hormis les Marquises sont encore concernés par une vigilance orange. L’épisode peut encore provoquer « une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes ». « La houle longue et énergétique de Sud-Sud-Ouest intéresse le territoire atteignant encore aujourd’hui au large des îles les 4m50/5m vers les Australes, 4m/4m50 sur les îles de la Société et aux Tuamotu – Gambier sur les régions placées en vigilance orange pour les fortes houles » précisent les prévisionnistes.