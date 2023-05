[TERRITORIALES – SECOND TOUR] Le Tavini prend l’avantage

Alors que les deux tiers des bulletins ont été dépouillés, le parti indépendantiste, victorieux dans plusieurs communes clés dont Papeete et Moorea, semble prendre le dessus sur le Tapura, qui a tout de même connu un regain de mobilisation dans plusieurs communes. A Here ia Porinetia, avec environ 18% des suffrages, semble distancé, mais améliore tout de même son score du premier tour.

Victorieux à Papeete (42,2%), Moorea (50.9%), Papara, Hitiaa o Te Ra, Teva i Uta, dans ses fiefs de Faa’a ou Paea, le Tavini semble creuser l’écart avec le Tapura alors que deux tiers des bulletins ont été dépouillés et comptabilisés. Le Tapura, en retard de plus de 5500 voix au premier tour du 16 avril, résiste tout de même, probablement grâce à son alliance avec le Amuitahira’a. Le parti d’Édouard Fritch s’impose largement à Pirae (49,3%), de justesse à Arue (39,96%), dans les îles des Marquises, dans l’essentiel des Tuamotu et aux Australes. Aucun des deux partis ne parle pour l’instant de victoire ou de défaite, alors que les résultats de Faa’a ou de Bora Bora, entre autres, sont encore attendus. A Here Ia Porinetia améliore son score du premier tour, mais avec environ 18% des voix à ce stade du dépouillement, les verts, victorieux notamment à Maupiti, ne créent pas la surprise espérée lors de ce deuxième tour.

Plus d’information à venir…