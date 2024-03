Développement durable, éducation : les rendez-vous singapouriens de Moetai Brotherson

Le président Brotherson a rencontré ce lundi à Singapour la ministre du développement durable et de l’Environnement, le vice-ministre de l’Éducation et des Affaires étrangères, et le directeur d’un think tank de Deloitte, premier cabinet d’audit et de conseil au monde.

La journée de lundi a débuté par des rencontres gouvernementales pour le président Brotherson à Singapour. Le premier rendez-vous, avec Grace Fu Hai Yien, ministre du Développement durable, de l’Environnement, en charge des relations commerciales, a duré près de deux heures. La ministre a exposé les méthodes de fourniture d’eau potable à ses 5,4 millions d’habitants rassemblés sur une île 30% plus petite que Tahiti. Elle a également expliqué la stratégie singapourienne de traitement des déchets, dans laquelle le recyclage tient une large place.

La délégation tahitienne a ensuite rencontré le Dr Mohamed Maliki Osman, vice-ministre de l’Éducation et des Affaires étrangères. À Singapour, l’Éducation représente 20% du budget du Pays ; son financement et celui de la formation continue contribue à lutter contre la fuite des cerveaux.

Moetai Brotherson a ensuite participé à une réunion de travail, sur la thématique du développement économique durable, avec notamment Duleesha Kulasooriya, directeur du « Center for the Edge » décrit par le communiqué de la présidence comme un « institut mondial de recherche en gestion explorant les limites du commerce et de la technologie », et émanation de Deloitte, 4e cabinet d’audit et de conseil au monde. Si le communiqué détaille les impressionnants de diplômes de M. Kulasooriya, qui « a effectué de nombreuses recherches sur les écosystèmes dynamiques, les paysages commerciaux émergents, la redéfinition du rôle de l’entreprise et des individus sous la forme d’innovation institutionnelle, l’avenir du travail et la pertinence des ‘bords’ tels que le mouvement ‘Maker’, le partage », il faudra attendre le retour du président pour savoir quelle inspiration il a pu tirer de cette rencontre.