[DIRECT] 49,18% des voix et 38 sièges sur 57 pour le Tapura

Tous les résultats du second tour des élections des représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Revivez le dépouillement commune par commune tout au long de la soirée.

L'essentiel à 22h45



Avec les résultats connus dans l’ensemble des bureaux de vote, le Tapura obtient 49,18% des voix exprimées et 38 sièges, le Tahoeraa 27,72% et 11 sièges, le Tavini 23,11% et 8 sièges.



Le Tapura est vainqueur sur l’ensemble du Pays, ainsi que sur toutes les sections et sur 39 communes sur 48.



137 990 (66,82%) des 206 520 inscrits se sont déplacés dans les bureaux de vote aujourd’hui, selon le haut-commissariat. Une mobilisation beaucoup plus faible qu’au second tour des territoriales de 2013 (72,80%).



22h45 : En tête sur l’ensemble du Pays, le Tapura huiraatira obtient une prime d’un tiers des sièges, 19 sur 57. Les 38 sièges restants sont répartis à la proportionnelle : 19 supplémentaires pour le Tapura, 11 pour le Tahoeraa et 8 pour le Tavini, selon les calculs de Radio 1. Total : 38 sièges pour le Tapura, 11 pour le Tahoeraa et 8 pour le Tavini. Cette nouvelle assemblée prendra ses fonctions le 17 mai prochain.

22h40 : Résultats par section selon le haut-commissariat :

Section 1 (Arue, Pirae, Papeete, Moorea) : Tapura 15526 voix (49,09%), Tahoeraa 9318 (29,46%), Tavini 6783 (21,46%).

Section 2 (Mahina, Hitiaa, Taiarapu, Papara, Paea) : Tapura 18457 (48,3%), Tahoeraa 10890 (28,51%), Tavini 8847 (23,16%).

Section 3 (Faa’a, Punaauia) : Tapura 10181 (43,54%), Tavini 8831 (37,77%) et Tahoeraa 4372 (18,70%).

Section 4 (îles Sous-le-Vent) : Tapura 11336 (53,99%), Tahoeraa 5332 (25,40%), Tavini 4328 (20,61%).

Section 5 (Tuamotu-Ouest) : Tapura 3399 (56,30%), Tahoeraa 1767 (29,27%), Tavini 871 (14,43%).

Section 6 (Tuamotu-Est et Gambier) : Tapura 2634 (56,30%), 1813 Tahoeraa (37,76%), Tavini 354 (7,37%).

Section 7 (Marquises) : Tapura 3176 (52,50%), Tahoeraa 2285 (37,77%), Tavini 589 (9,74%).

Section 8 (Australes) : Tapura 2016 (43,84%), Tahoeraa 1829 (39,77%), Tavini 754 (16,39%).

22h25 : Résultats communiqués par haut-commissariat sur l’ensemble du Pays :

Inscrits : 206 520

Votants : 137 990 (66,82%)

Blancs : 1264

Nuls : 1038

Exprimés : 135 688

Tapura, 66 725 voix, 49,18%

Tahoeraa, 37 606 voix, 27,72%

Tavini, 31 357 voix, 23,11%

22h15 : À Bora Bora, dernière commune attendue puisqu’elle a fermé à 20 heures, le Tapura obtient 2958 voix (55,35%), le Tavini est deuxième avec 1080 voix (21,67%) et le Tahoeraa troisième avec 946 voix (18,98%).

21h51 : À Moorea, le Tapura finit en tête ce second tour avec 3455 voix (38,28%), 3212 (35,59%) pour le Tahoeraa et 2359 (28,14%) pour le Tavini. Au premier tour, c’est la liste orange qui avait terminé en première position.

21h48 : Résultats complets sur la section des Australes. 43,84% des voix et 2 sièges pour le Tapura, 39,77% et 1 siège pour le Tahoeraa, 16,39% et 0 siège pour le Tavini.

21h46 : À Papara, le Tapura obtient 2621 voix (49,55%), le Tahoeraa 1397 (26,41%) et le Tavini 1272 (24,05%).

21h45 : Les résultats de Huahine nous parviennent : 61,11% pour le Tapura, 20,07% pour le Tavini et 18,82% pour le Tahoeraa.

21h20 : Dépouillement complet aux Marquises. Le Tapura est vainqueur sur cette section avec 52,50% des voix (2 sièges s’il est vainqueur sur l’ensemble du Pays). Le Tahoeraa obtient 42,50% des voix (1 siège) et le Tavini 9,74 (0 siège).

21h12 : Dépouillement complet aussi sur les Tuamotu de l’ouest. Le Tapura obtient 56% et deux sièges. Le Tahoeraa 29,27% et 1 siège, le Tavini 14,43% et 0 siège.

21h07 : La troisième sectiondes îles du Vent (Faa’a, Punaauia) est dépouillée en totalité. Le Tapura y obtient 10181 voix (43,54% des suffrage exprimés) et y décrochera sept sièges s’il est vainqueur sur l’ensemble du Pays. Le Tavini est deuxième sur cette section (8831 voix, 37,77%, 3 sièges) et le Tahoeraa troisième (4372, 18,70%, 1 siège).

21h00 : Le dépouillement à Faa’a vient de tomber. 6084 voix, soit 50,31% des voix, vont au Tavini dans le fief d’Oscar Temaru. Ce score à Faa’a fait remonter le Tavini à 24% sur l’ensemble du Pays avec deux tiers des bureaux dépouillés.

20h50 : Trois résultats aux îles Sous-le-Vent. À Taha’a (3389 exprimés), 41,61% des exprimés pour le Tapura, 31,40% pour le Tahoeraa et 27,00% pour le Tavini. À Tumaraa (2410 exprimés), 55,19% pour le Tapura, 23,82% pour le Tahoeraa, 21% pour le Tavini. À Uturoa (2413 exprimés), le Tapura 44,72%, le Tahoeraa 39,54% et le Tavini 15,75%.

20h47 : Le Tapura est également en tête à Teva i Uta (46%) devant le Tahoeraa (31% et le Tavini (23%) ; et à Hitiaa o te ra (49,33%) devant le Tahoeraa (26,67%) et le Tavini (24,00%).

20h36 : À Punaauia, 6320 voix pour le Tapura (55,98%), 2223 pour le Tahoeraa (19,69%) et 1136 pour le Tavini (22,80%).

20h31 : À Papeete, 5825 voix (50,80% des exprimés) vont au Tapura, 2939 (25,63%) au Tahoeraa et 2702 (23,57% au Tavini).

20h30 : Dans son fief de Pirae, Édouard Fritch obtient 4000 voix (58,81%). Le Tahoeraa a 1969 voix (29,89%) et le Tavini 833 voix (12,25%).

20h22 : Aux Tuamotu de l’ouest, il ne manque plus que Rangiroa. Le Tapura est en tête dans toutes les autres communes : Arutua (55%), Fakarava (50%), Manihi (56%) et Takaroa (61%). Avec 71% des bureaux dépouillés, le Tapura est en tête dans cette section avec 55%.

20h10 : Aux Marquises, le Tahoeraa est devant à Tahuata. Le Tapura sort vainqueur à Ua Huka et Fatu Hiva.

20h06 : Aux Tuamotu de l’Est, le Tapura termine en première position à Hikueru, Napuka, Pukapuka, Tatakoto et Tureia. Avec 60% des bureaux dépouillés dans cette section, le Tapura est à 51% des voix.

20h00 : Dans la section des Tuamotu de l’ouest, le Tapura est premier à Manihi (56% des suffrages exprimés) et Takaroa (61%).

20h00 : Les premiers résultats sont communiqués par le haut-commissariat. Par exemple pour deux petites communes des Australes : Rapa remportée par le Tahoeraa (289 voix sur 416) et Rimatara remportée par le Tapura (284 sur 689).

19h30 : Le taux de participation était estimé par le haut-commissariat à 56,10% à 16h45. C’est un point de plus que lors du premier tour le 22 avril (55,37%). Mais cela reste beaucoup plus faible qu’à la même heure en 2008 (67,26%) et en 2013 (64,08%). La participation reste donc en berne.

19h30 : Pour la répartition des sièges à l’assemblée, le mode de scrutin prévoit d’abord, pour la liste arrivée en tête sur l’ensemble du Pays, une prime majoritaire d’un tiers des sièges : 4 sièges dans chacune des trois sections des îles du Vent, 3 sièges aux îles Sous-le-Vent et 1 siège dans chacune des autres sections (Tuamotu-Ouest, Tuamotu-Est, Marquises et Australes) soit 19 sièges sur 57. Les 38 autres sièges sont attribués à la proportionnelle selon la méthode de la plus forte moyenne.

19h30 : Bienvenue sur radio1.pf pour suivre la soirée électorale en direct. Retrouvez aussi des points complets sur les résultats tous les quarts d’heure sur les antennes de Radio 1 et Tiare FM.