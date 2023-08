Direction de la CPS : la nomination « dans la première quinzaine de septembre »

Selon le ministre de la Santé, il est trop tôt pour annoncer le nom de la personne qui prendra la direction générale de la Caisse de prévoyance sociale. Mais Cédric Mercadal confirme que la candidature de Romina Ma est bien celle qui a recueilli l’unanimité de la commission d’évaluation. Reste à finaliser un parcours qui passe par l’assemblée, le CA de la CPS, et enfin le conseil des ministres.

La CPS n’a pas terminé le processus de recherche de son ou sa futur(e) directeur(trice). Si Romina Ma, que nous annoncions la semaine dernière comme assurée d’obtenir le poste, est bien pressentie, le ministre de la Santé en charge de la protection sociale généralisée, Cédric Mercadal, a tenu à rectifier la nouvelle, à l’entendre précipitée, de cette nomination qui doit suivre un long parcours. Il explique : « Les nominations à la CPS ne se font pas de la même manière que dans tout le reste de l’administration. Il faut qu’on demande l’avis de l’assemblée, que la personne rencontre ensuite le bureau du conseil d’administration, puis le CA de la CPS, et après la nomination en conseil des ministres peut être faite. »

Selon Cédric Mercadal, il y a eu « une sélection de dossiers » à laquelle a participé une chasseuse de têtes, qui a également réuni des candidatures issues de « l’ensemble du tissu de notre société, de tous niveaux, de tous milieux, bancaires et autres ». Au total, une dizaine de candidats étaient sur les rangs pour remplacer Vincent Fabre, démissionnaire au 31 mars dernier, et Vincent Dupont qui assure depuis l’intérim. Trois d’entre eux sont passés devant une « commission d’évaluation » comprenant des représentants de la présidence et des ministères dirigés par Cédric Mercadal et par Vannina Crolas.

Unaminité pour Romina Ma en commission d’évaluation

« Celle qui a été pressentie est bien Madame Ma, qui a réussi au niveau de la commission à faire l’unanimité », confirme le ministre. Le dossier est aujourd’hui à l’assemblée, qui doit l’examiner en commission le 28 août. Le ministre de la Santé estime que la nomination sera faite dans la première quinzaine de septembre.

Vendredi dernier, le sujet a été évoqué au conseil d’administration en marge de l’ordre du jour. « J’ai bien noté qu’il n’y avait pas d’opposition majeure, mais elle doit se présenter et discuter avec eux, et c’est normal », dit Cédric Mercadal qui rappelle que la CPS est une structure de droit privé. Il affiche clairement son soutien : « C’est une belle personne qui permettra d’amener beaucoup de choses au niveau de la caisse. » À commencer par son expertise budgétaire : Romina Ma est directrice adjointe du Budget et des finances, qui n’ont pas de secret pour elle. Une force, sans aucun doute, puisque budget de la CPS et budget du Pays sont intimement liés.