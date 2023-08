Un livre pour tout savoir sur les couronnes de tête

Tiarenui Ebb signe Couronnes végétales de Tahiti – Te Hei Upo’o no Tahiti, publié par Au Vent des îles. Ce beau livre de 190 pages combine histoire, avec de nombreux documents anciens, et tutoriels superbement illustrés pour apprendre à réaliser toutes sortes de couronnes de tête.

Tiarenui Ebb était « préposée aux fleurs » dans sa famille, dit-elle. Une passion et une pratique que cette sage-femme de profession a conservées. Le chapitre consacré aux couronnes à travers l’histoire permet de voir leur évolution, qui a suivi la mode et utilisé de nouveaux végétaux à mesure qu’ils étaient importés au fenua.

Le déclic pour son livre ? « Tout au long de ma vie, j’ai vu que les couronnes disparaissaient des têtes. Ça m’a donné envie de redynamiser leur image. »

Mais il ne s’agit pas pour autant de détourner le public des professionnels de la couronne. Le livre pose les bases, mais l’art est difficile : « Parfois, pour certaines occasions je vais m’en acheter une parce que je veux une couronne parfaite », dit Tiarenui Ebb. Elle encourage aussi ses lecteurs à faire de même : « Si les spécialistes qui en font disparaissent, le savoir-faire va disparaître avec ces personnes. Elles sont courageuses et elles font de magnifiques couronnes. »

L’ouvrage, largement illustré de photographies contemporaines et de documents historiques, propose plusieurs techniques et nombre d’astuces pour se lancer. Il est complété par un index des végétaux, un lexique tahitien-français et une bibliographie détaillée.