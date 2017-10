Disparition de l’anthropologue Yoshihiko Sinoto

L’anthropologue et archéologue américain d’origine japonaise, le professeur Yoshihiko Sinoto, est décédé dans la nuit du 4 octobre à Hawaii. Il avait consacré une grande partie de sa carrière à étudier les vestiges de la culture pré-européenne en Polynésie française.

La présidence a annoncé vendredi la disparition du professeur Yoshihiko Sinoto. Dans un message de condoléance, le gouvernement a tenu à rendre hommage à cet anthropologue et archéologue américain d’origine japonaise qui a consacré « la majeure partie de sa vie à étudier les vestiges de la culture pré-européenne en Polynésie française, pour comprendre notamment le peuplement de nos îles et les liens qui nous unissent avec d’autres cultures et communautés du grand Pacifique. »

Toujours selon la présidence, on lui doit notamment la première restauration en 1968 du marae Taputapuātea à Opoa-Raiatea, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité.