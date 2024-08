Disparition de Paule Laudon

L’auteure Paule Laudon, passionnée de la nature et de la culture polynésiennes, est décédée mercredi dernier à Chamonix à l’âge de 86 ans, après avoir chuté dans un ravin au cours d’une marche.

Docteure en chimie, ingénieur agronome et œnologue, fille d’une célèbre restauratrice de Nice à qui elle a consacré deux livres, Paule Laudon était arrivée en Polynésie en 1966 avec son mari qui travaillait au CEP. Elle n’en est plus repartie, s’impliquant dans la vie locale – elle est à l’origine de la création du premier parc naturel territorial, et c’est à cette passionnée de montagne qu’on doit La Montagne – Histoire, nature et randonnées (Éditions du Pacifique, puis Au Vent des Îles), qui a connu de nombreuses rééditions.

Son autre passion, l’art, l’avait poussée à créer une galerie d’art, et à écrire sur les périodes polynésiennes de Gauguin et Matisse : Tahiti-Gauguin (2002) et Le voyage en Polynésie (2004), chez l’éditeur Adam Biro.

Parmi ses autres ouvrages, C’était hier, autour de l’Hôtel Tahiti (2009) ainsi qu’une biographie de Robert Wan, Robert Wan, la route de la perle (2019), tous deux publiés chez Au Vent des Îles. Son fondateur, Christian Robert, évoque « une femme de caractère, mais très attachante ». Ils préparaient ensemble un autre ouvrage sur Gauguin en prévision de l’ouverture du Fare Gauguin à Papeari. Son décès est « à la fois dramatique et le plus beau départ qu’on pouvait espérer, face au Mont-Blanc », dit l’éditeur.