Disparition de Sem Manutahi, ambassadeur du ori tahiti

Dans un message de condoléances, le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu a annoncé mardi la disparition d’une véritable figure du ‘ori tahiti, Sem Manutahi.

Qualifié « d’ambassadeur du ‘ori tahiti » par le ministre de la Culture, Sem Manutahi est décédé en ce début de semaine. Dans un message de condoléance, Heremoana Maamaatuaiahutapu rappelle que « ce grand Ra’atira et ‘Orero du Heiva i Tahiti a œuvré dans des groupes de danse tels que O Tahiti E, Les Grands Ballets de Tahiti, Heikura Nui, Ahutoru Nui et soutenu d’autres pupu ’ori ». Il avait encore participé au dernier Heiva au sein de la troupe de Nuna’a e Hau.

« Sem Manutahi maîtrisait l’art oratoire et savait transporter le public avec prestance à chaque fois qu’il passait à Vai’ete ou sur la mythique scène de To’atā. Personnage impressionnant mais surtout passionné et fervent défenseur de la Culture polynésienne, Sem Manutahi savait promouvoir le ’oritahiti à travers le monde. C’était également un homme rempli d’amour et de sagesse », écrit le ministre de la Culture.