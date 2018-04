Disparition du syndicaliste Ronald Terorotua

Figure du syndicalisme en Polynésie française, le fondateur de la confédération O oe to oe rima, Ronald Terorotua, est décédé vendredi après-midi des suites d’une longue maladie.

Le fondateur de la confédération O oe to oe rima, Ronald Terorotua, est décédé vendredi après-midi des suites d’un cancer. Secrétaire général de sa confédération depuis sa création en 1996 et jusqu’en 2011, Ronald Terorotua était depuis le président d’honneur et le président du bureau honorifique de la confédération. Ancien représentant à l’assemblée, entre 2004 et 2008, le syndicaliste avait également assumé les fonctions de président du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) entre 2011 et 2012. Il était jusqu’à aujourd’hui toujours membre du conseil d’administration de la CPS et toujours actif sur le front syndical, malgré sa maladie. Sa barbe blanche et son franc parler vont indéniablement manquer au monde syndical polynésien.

Toute l’équipe de Radio 1 et Tiare FM adressent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Ronald Terorotua.