Disparition inquiétante d’une jeune femme à Teahupoo

Jade Gispalou, partie randonner à Teahupoo avec son chien Toa, a disparu depuis lundi midi. Elle a prévenu sa mère qu’elle rentrait mais n’est jamais arrivée à la maison. D’importants moyens de recherche ont été engagés.

Jade Gispalou, une jeune femme de 25 ans, a disparu avec son chien Toa, à Teahupoo. Habituée des randonnées en solitaire, sa mère l’a déposée dimanche et elle devait rejoindre la commune de Tautira. Lundi midi, elle redonne des nouvelles à sa famille, annonçant qu’elle rentre, mais elle n’est jamais revenue à la maison. Après être partie à sa recherche sans la trouver, sa famille a alerté les autorités qui ont aussitôt déclenché une opération de recherche. D’importants moyens ont été engagés le mardi en début d’après-midi. La gendarmerie, la police municipale locale, une équipe cynophile, trois drones, des moyens nautiques et les sauveteurs en milieu périlleux de la Fédération polynésienne de Protection civile sont sur place. Arrêtées à la nuit tombée mardi soir, les recherches ont repris ce mercredi tôt. L’hélicoptère Dauphin devait également être engagé ce jour. La zone est fermée aux civils le temps des recherches, afin de ne pas gêner les secours. La famille a également posté un avis de recherche avec une photo de la jeune femme et de son chien sur les réseaux sociaux. Si vous avez la moindre information, appelez la gendarmerie au 17 ou la brigade de Taravao au 40 54 73 05.