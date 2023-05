Premier conseil des ministres pour le gouvernement Brotherson

Le premier conseil des ministres du gouvernement Brotherson s’est déroulé mercredi matin. Après sa présentation lundi, les passations dans les ministères de ces deux derniers jours, les membres du gouvernement se sont vu rappeler leurs obligations et leurs prérogatives. Présent, le haut-commissaire a rappelé le souhait de l’État de collaborer et les échéances à venir pour les conventions État – Pays.

Le premier conseil des ministres du gouvernement Brotherson s’est tenu mercredi matin, en présence du haut-commissaire, Éric Spitz. Après sa présentation et les passations, le nouveau gouvernement était réuni pour un « conseil des ministres assez succinct ». Le haut-commissaire a rappelé son souhait de travailler en collaboration et de manière constructive avec le nouveau gouvernement dans l’intérêt des Polynésiens. Il a rappelé également les échéances à venir en ce qui concerne les conventions État-Pays qui arrivent à terme, pour certaines cette année, et qu’il faudra renégocier, et la mise en place des partenariats dans le cadre des financements et des fonds spécifiques comme le Fonds vert, dit « Fonds Macron », auquel la Polynésie est éligible.

Un point réglementaire a également été fait par le secrétaire général du gouvernement qui a présenté aux ministres le recueil des textes juridiques qui les concernent. Il a expliqué quelles obligations accompagnaient les fonctions ministérielles, notamment en ce qui concerne la transparence de la vie publique et les obligations déclaratives qui en découlent auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Chaque ministre devra indiquer les éventuelles incompatibilités qui pourraient exister entre leurs fonctions officielles et les responsabilités qu’ils ont par ailleurs dans le cadre de leur vie privée, des activités professionnelles et économiques. Ils devront adresser au président de la haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu’une déclaration d’intérêts. Un souci de transparence auquel le Président s’est déclaré très attaché.

D’après communiqué