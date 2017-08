Disparition subite de Fabrice Siu

L’homme d’affaires polynésien et ancien directeur de Mara Télécom, Fabrice Siu, est décédé subitement mardi en Chine, où il se rendait régulièrement depuis deux ans pour ses affaires.

L’ancien directeur général de Mara Télécom, Fabrice Siu, est décédé mardi en Chine à seulement 46 ans, très vraisemblablement à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Diplômé d’économie à la Sorbonne et à l’université de San Francisco, Fabrice Siu était surtout connu en Polynésie pour avoir porté dès 2008 avec son père, Julien Siu, le projet du premier opérateur de téléphonie mobile privé en Polynésie française. Un projet qui n’a hélas jamais pu voir le jour dans un contexte de crise économique et de rude concurrence avec Digicel et Pacific Mobile Télécom, et ceci malgré l’obtention par Mara Télécom de la première licence de téléphonie mobile privée du fenua.

Fabrice Siu avait perdu son père fin 2014. Depuis deux ans, il partageait son temps et ses affaires entre la Polynésie et la Chine. Il était lui-même père de quatre enfants et décrit comme un « homme au grand coeur, même dans la difficulté » par ses proches. Une cérémonie religieuse en sa mémoire sera donnée vendredi soir à 18 heures en l’église Saint-Étienne de Punaauia.

