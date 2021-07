Du monde, du spectacle et du sport avec les régates de Heiva va’a taie !

Le Tū’aro mā’ohi a démarré ce dimanche avec la traditionnelle compétition des pirogues à voile, les régates de Heiva va’a taie. Sur la ligne de départ à la pointe Vénus, on comptait onze pirogues, que des va’a holopuni. Une première pour l’événement d’avoir autant de participants !

C’est la première fois qu’il y a autant de pirogues à voile sur l’eau pour l’événement : elles étaient 11 à prendre le départ des quatre régates organisées dans la baie de Matavai et vers le motu Martin. Un vrai plaisir de voir autant de monde pour Teiva Véronique, co-fondateur, instructeur et coach de O’sea Tahiti, école de navigation sur des pirogues à voile traditionnelles, et lui-même barreur sur une des pirogue engagée.

Le jeune homme ne rate jamais une édition de cette course et a déjà remporté la compétition deux fois. De la technique, savoir bien diriger sa voile, sa pirogue, avoir des bons rameurs… Il faut de la stratégie et des équipiers en forme pour espérer l’emporter comme il l’explique.

Parmi les pirogues à voile, un équipage tout neuf formé avec Vaimiti et Vehi. Ces deux rameuses font partie du même club de va’a mais le holopuni est complètement nouveau pour elles. Heureusement, « le peperu va gérer la voile et la barre, nous on sera les matelots ! Quand il faudra ramer, on ramera ! rigole Vehi. On est là pour s’amuser, c’est fun, c’est l’esprit du Tū’aro mā’ohi. »

Enoch Laughlin, président de la Fédération des sports traditionnels polynésiens, immortalisait le moment avec son téléphone et n’a pas perdu une miette du spectacle en suivant les courses depuis le plan d’eau, sur un bateau. Un plaisir après une année difficile où il y a bien eu quelques événements pour le Tū’aro mā’ohi mais pas dans l’ambiance habituelle. Dimanche, les participants et Enoch Laughlin ont retrouvé ce qu’ils aimaient : du monde, du spectacle et du sport ! D’ailleurs, les régates se déroulaient à proximité de la plage pour que le public puisse profiter des courses.

Prochain rendez-vous du Tū’aro mā’ohi : le 14 juillet dans les jardins de Paofai avec la course des porteurs de fruits ; et les 17 et 18 juillet dans le parc Vairai à Punaauia avec les sports traditionnels où Enoch Laughlin espère voir de nouvelles performances.