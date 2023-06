Économie : deux journées pour « coconstruire » la feuille de route du gouvernement

Les acteurs économiques sont réunis pour deux jours à la présidence à l’occasion des « Journées prospectives de l’économie 2023 », un événement organisé par Tevaiti Ariipaea Pomare, ministre de l’Économie, du Budget et des Finances. L’idée est de « coconstruire » la feuille de route du gouvernement.

Le séminaire sur la dynamisation de l’activité économique et la lutte contre la cherté de la vie s’est ouvert ce mardi à la présidence et se terminera mercredi en fin d’après-midi avec la restitution des ateliers. Le ministère des Finances a invité les importateurs, distributeurs, producteurs et même consommateurs à participer à ces ateliers autour de cinq thèmes : la fiscalité, les prix et la consommation locale, le développement des entreprises, l’emploi et la commande publique. « Ces journées doivent être un lieu de réflexion et d’échange, que les débats aboutissent à des mesures et des propositions sur lesquelles on puisse s’engager concrètement », a dit le ministre dans son discours d’ouverture. Le gouvernement attend des « solutions viables et pragmatiques » pour répondre au développement des entreprises, lutter contre la vie chère, encourager la reprise durable de l’emploi.

« Je crois en l’implication de chacun de vous »

« Je crois en l’implication de chacun d’entre vous. Ce séminaire est au bénéfice de toute notre communauté. Il faut s’écouter pour s’entendre, échanger pour coconstruire. » Alimenter donc la feuille de route du gouvernement : « La campagne s’est terminée et on a entendu l’ensemble des partis politiques, notamment au travers de leurs mesures. Nous voulions redonner la parole aux acteurs économiques pour les entendre, les écouter et savoir ce qu’ils avaient à nous proposer pour coconstruire notre avenir, précise Tevaiti Ariipaea Pomare. Et si on peut, avoir leur adhésion sur les mesures qui seront retenues. »

Le ministre de l’Économie, du Budget et des Finances, espère des mesures viables et pragmatiques permettant de mettre de l’huile dans les rouages économiques, permettre une reprise durable de l’emploi et bien sûr contenir l’inflation. Exemple d’atelier de ce mardi : la simplification des procédures d’immatriculation et de la fiscalité des sociétés, les outils pour responsabiliser les, sur le plan social et écologique les achats publics du Pays. Un focus a été fait sur les petites entreprises, avec des ateliers sur leur accès à la commande publique et l’adaptation de la fiscalité à leur égard. Mercredi, ça continue avec notamment des questions sur la simplification de la commande publique, la promotion d’une consommation locale et abordable, les formations pour développer les compétences et favoriser le développement de l’activité économique. Un relevé de décisions et de propositions servira de socle pour réfléchir et établir les mesures pour l’avenir, a précisé le ministre, qui parle de ces journées prospectives comme un rendez-vous annuel.

« Il faut arrêter d’attendre que les choses viennent du monde politique »

Pour les acteurs économiques, comme le Medef, il était important de participer. « C’est une nouvelle feuille de route à construire avec le gouvernement, ce serait une grosse erreur de ne pas participer. On vient apporter notre pierre à l’édifice », explique Olivier Kressmann, vice-président de l’organisation patronale. « Aujourd’hui on a un nouveau gouvernement, une nouvelle équipe, qui n’était pas forcément aux affaires au préalable et qui exprime vouloir être à l’écoute du monde économique. Il faut arrêter d’attendre que les choses viennent du monde politique et quand on est un acteur économique, exprimer ce qu’on voudrait pour être mieux et plus efficace. »

La restitution des ateliers est prévue ce mercredi après-midi et un discours du ministre viendra clore le séminaire en fin de journée.