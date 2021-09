Edgar Tehahe offre 200 kg de haura aux familles en difficulté à Arue

Edgar Tehahe et la commune d’Arue font un geste de solidarité envers les familles dans le besoin à Arue. Un haura de 200 kg pêché hier par Edgar a été débité et distribué par les agents communaux et le maire, Teura Iriti. Une centaine de familles dans le besoin ont été repérées et listées par les guides sanitaires depuis deux semaines.

Ce matin le conseil municipal de Arue et la tavana Teura Iriti ont distribué 200 kg de poisson à une centaine de familles de la commune d’Arue. Le haura a été pêché par Edgar Tehahe, 5e adjoint au maire et pêcheur professionnel. Après une réunion relative à la situation de la population de Arue, il a eu l’idée de faire ce geste. La pêche, c’est son métier depuis toujours et il la pratique habituellement avec son petit-fils. Cette fois-ci il est venu à bout du poisson seul. Yolande Bennett, 2e adjointe au maire remercie Edgar : « il est toujours aussi humble, il ne veut pas être mis en avant mais son geste est extraordinaire : ce sera une perte de revenu pour lui puisqu’il donne le poisson ». Ce sont ensuite une dizaine d’autres agents de la commune qui ont procédé à la découpe puis à la distribution dans les quartiers, depuis la benne d’un pick-up. Yolande Bennett est en charge de la jeunesse, des sports et de l’emploi et explique qu’il y a « beaucoup de familles qui ont perdu leur travail. Il n’y a plus d’économie, plus de ressources dans ces foyers. » C’est donc dans un souci de solidarité que Teura Iriti et « les guides sanitaires sur le terrain depuis 2 semaines ont recensé les familles dans le besoin. »

Arue déplore une dizaine de décès depuis l’arrivée du variant Delta. Mais pour Yolande, cette épreuve ne doit pas faire oublier les personnes qui souffrent de la crise économique. C’est un exemple de solidarité comme on en voit de plus en plus. Voire même « une réponse à nos prières » disent les élus communaux. La deuxième adjointe au maire appelle également à la prudence face à l’épidémie.