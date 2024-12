Edouard Fritch dénonce un gouvernement qui n’est « à l’écoute de personne »

Édouard Fritch était ce mardi l’Invité de la rédaction de Radio1. Le Tapura ne votera pas le budget 2025 présenté par le gouvernement Brotherson, un budget inefficace, parce qu’il ne redistribue pas l’argent accumulé dans les caisses du Pays, et inefficace, parce qu’il ne stimule pas de projets capables de soutenir l’activité de entreprises et l’emploi. Et il attribue la création de nouvelles taxes à une erreur de taille : la suppression de la TVA sociale, qu’il aurait fallu conserver.

« Avec ce budget, dit Édouard Fritch, on en est à la cinquième taxe créée par l’actuelle majorité, celle qui se plaignait de la gestion du Tapura Huiraatira, qui n’a lui-même jamais créé de nouvelles taxes jusqu’à ces 1% ». Il estime que le gouvernement ne fait qu’essayer de compenser ce qu’il considère comme une erreur, la suppression de la « tva sociale ».

Il critique notamment une mesure fiscale qui rencontre pourtant une large adhésion, la hausse de 5 à 16% de la TVA sur les produits sucrés : « oui, l’aspect santé, c’est la raison qu’on met en avant, mais la vraie raison c’est qu’on n’arrive pas à trouver une solution pour substituer. » Et il poursuit : « J’avais vu aussi que le ministre des Finances a beaucoup de projets qui ne sont pas acceptés (…). Effectivement il y a un vrai problème entre le ministre des finances et son président. »

Un plan de relance « foutu à la poubelle » pour « un problème d’égo »

Mais surtout, dit Édouard Fritch, « on sait qu’aujourd’hui, les recettes du Pays ne sont pas un problème. Il y a de l’argent en caisse. Donc il faut à mon avis plutôt penser à la redistribution que de venir à nouveau taxer. » Car le niveau de réserves du Pays est élevé, très élevé – 51 milliards si l’on cumule différents instruments – « bien sûr qu’il sera utilisé l’année prochaine. Mais aujourd’hui, on n’a pas besoin d’aller emprunter de l’argent et on n’a pas besoin de taxer les populations », martèle-t-il.

Si ces réserves sont si élevées, selon Édouard Fritch c’est parce que le gouvernement Brotherson ne s’est pas inspiré de,son plan de relance qui prévoyait la construction du Village tahitien, du lycée d’Opunohu, ou encore du centre culturel à Vaiami, soit au total « 60 à 70 milliards d’investissement » provenant d’investisseurs locaux, dit Édouard Fritch qui y voit surtout « un problème d’égo ». « Des dizaines d’experts se sont déjà penchés sur les moyens de relancer l’économie de ce pays. Et on va revenir sur les mêmes projets », prédit-il, mais le saupoudrage de petits projets au budget 2025 n’est pas suffisant pour maintenir l’emploi.

Tematai Le Gayic, un rapporteur du budget « amateur »

Visé par les critiques de Tematia Le Gayic la veille sur notre antenne, Édouard Fritch a répliqué en accusant le rapporteur du budget Tavini d’amateurisme. Tematai Le Gayic, dit-il, qui qualifiait de « toxiques » les prêts garantis par l’État, dont 6 milliards ont été restitués à l’État, ne semble pas connaître la définition des emprunts toxiques. « Ce sont des emprunts à taux variables » rappelle le président du Tapura, ce qui n’était pas le cas des PGE. Mais Édouard Fritch met aussi en doute les 10 à 12 milliards de nouveaux emprunts que le Pays s’apprête à contracter, à de meilleures conditions selon le gouvernement : « Ils ont un emprunt qui est assis sur le Livret A, mais c’est un livret dont les intérêts bougent, c’est exactement l’emprunt toxique qu’il ne faut pas faire. »

« Je suis sûr que la population attend de cette jeunesse de la nouveauté dans la vision politique, et ils viennent et ils conduisent les yeux dans le rétroviseur », s’agace l’ancien président du Pays dont l’héritage était jugé catastrophique par l’élu bleu ciel.

« Ils ne sont à l’écoute de personne »

Pour le président du Tapura Huiraatira, « le vrai sujet » c’est l’écart entre le programme du Tavini et la réalité. « Les hommes et les femmes de ce gouvernement n’ont pas autant d’idées qu’ils le disaient à l’époque de la campagne électorale. On faisait entrevoir beaucoup de choses, cest vrai que ça ressemblait beaucoup à de l’intelligence artificielle (…). Aujourd’hui force est de constater qu’ils ne sont à l’écoute de personne, le monde économique ne les intéresse pas. » Il fustige le « manque d’idées » et le « manque d’intérêt » pour l’économie du gouvernement actuel, et la confiance des entreprises qui s’évapore.

La semaine prochaine, le Tapura comme A Here ia Porinetia proposeront des amendements en séance , pour le sport mais sans illusion : le Tapura s’abtiendra, voire votera contre le budget 2025. « Parce que nous estimons que ce budget n’est pas juste , dit le président du parti rouge et blanc, dans la façon dont il est présenté et dans les fondamentaux budgétaires. Et puis surtout, c’est un budget qui est inefficace parce qu’il ne produit rien. S’il n’y a pas d’activité économique derrière, on va avoir de vastes problèmes. Et à commencer par la PSG, parce qu’il faut des cotisations pour alimenter le reste. »