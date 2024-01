Édouard Fritch dépose plainte contre Mitema Tapati et Ronny Teriipaia

L’ancien président du Pays a écrit au parquet dans l’optique de déposer plainte contre le représentant et le ministre Tavini, pour « délit de provocation à la haine raciale ».

Comme révélé par nos confrères de Tahiti Infos, le président du Tapura Édouard Fritch a écrit à la procureure de la République fin décembre, pour déposer plainte contre le représentant Tavini Mitema Tapati et le ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia. Une saisine consécutive aux propos jugés racistes des deux élus Tavini entre fin octobre et début novembre. Le premier avait déclaré en reo, en séance à l’assemblée, que « notre pays a considérablement blanchi ». Le second avait rebondi sur la question dans les colonnes du quotidien, expliquant qu’il ne s’agissait « pas de racisme » mais « de la réalité ». « On parle d’invasion quand la population autochtone n’est plus visible sur son territoire », avait-il ajouté. Pour Édouard Fritch, ces propos s’apparentent au « du délit de provocation à la discrimination raciale ». L’affaire est désormais sur le bureau de la procureure.