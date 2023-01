Édouard Fritch souhaite efficacité et probité à son administration

S’adressant aux têtes des différentes administrations pour la nouvelle année, le président du Pays a mis en garde les mauvais élèves de la modernisation du service public.

Le président du Pays a réuni lundi les responsables des structures publiques du Pays pour les derniers vœux de la mandature. Devant les ministres et les membres de leur cabinet, les directeurs d’administration, les chefs de service et les dirigeants d’établissements publics, Édouard Fritch a d’abord tiré un bilan satisfait de la modernisation engagée ces dernières années – réforme de la PSG, schémas directeurs, couverture Internet étendue, classes bilingues, etc…

« N’hésitez pas à engager des procédures disciplinaires »

Mais il a aussi mis en garde : « nous devons tous être des exemples de probité et de droiture aux yeux de nos agents », a déclaré Édouard Fritch, qui a aussi donné quelques chiffres. Quatorze commissions disciplinaires ont abouti à 7 révocations d’agents en 2022, une de plus qu’en 2021. « Une vingtaine de saisines sont en cours de traitement », a-t-il ajouté, avant d’encourager les dirigeants de l’administration à « rappeler régulièrement les règles et les principes déontologiques qui prévalent » et à agir si besoin : « N’hésitez pas à engager une procédure disciplinaire quand c’est nécessaire. Quelques agents malveillants, malhonnêtes ou incompétents ne doivent pas entacher la grande majorité des fonctionnaires qui fait bien son travail, et ce dans le respect et l’intégrité. Il y va de l’image de notre administration. »

« Devoir télécharger un formulaire, c’est dépassé »

Autre atteinte à l’image de l’administration soulevée par le président du Pays, « la lenteur de nos décisions et de nos demandes tardives de compléments d’information » dont se plaignent les acteurs économiques. Les démarches de simplification en cours doivent prendre en compte ces attentes des créateurs de richesse, a demandé Édouard Fritch aux fonctionnaires. Et il reproche à certains services de ne pas s’impliquer suffisamment dans la construction des guichets uniques déconcentrés type Fare natira’a. Les sites Internet rénovés et plus riches en information, c’est bien. Mais le président pointe du doigt la multitude de formulaires à télécharger : « Aujourd’hui, pour un usager, ne pas pouvoir faire une démarche en ligne et devoir télécharger un formulaire, c’est dépassé. Ce n’est pas ce qui est attendu. (…) D’autant que les outils existent et que vous pouvez être accompagnés pour cela, » a-t-il ajouté à l’intention des traînards, de ceux qui ne parviennent pas à mettre leur égo de côté, de ceux qui ont le recours un peu trop facile aux prestataires de service, et de ceux dont les méthodes de management ne sont plus en phase avec les motivations des plus jeunes générations.

« Parce que les agents publics peuvent passer pour des privilégiés grâce à un emploi à vie, un salaire assuré tous les mois, il nous faut, il vous faut en faire encore plus. » Sans marquer de trêve électorale, a conclu Édouard Fritch.

