Édouard Fritch temporise sur le cannabis

Dans son discours devant l’assemblée ce matin, le président a clairement exprimé ses doutes sur la législation qui pourrait autoriser le cannabis thérapeutique. En tout cas l’échéance semble encore repoussée.

Les militants de l’association Tahiti Herb Culture étaient eux aussi au rendez-vous de l’assemblée, impatients de voir avancer le dossier du cannabis thérapeutique, porté par Nicole Sanquer, durant la session qui débute aujourd’hui. Et malgré les indices qui laissaient penser, depuis deux ans, que le gouvernement était ouvert à une certaine libéralisation, Édouard Fritch a quelque peu douché leurs espoirs.

Le sujet « préoccupe certains, certainement pas la majorité de la population » d’après le président – même si un sondage de fin 2021 montrait que 62% des Polynésiens ont consommé du cannabis au moins un fois dans leur vie, et que 93% des personnes interrogées étaient favorables au cannabis médical légal. Même aussi si tous les partis en lice aux législatives se déclaraient alors favorables au cannabis à usage médical. La fièvre électorale passée, il est apparemment urgent d’attendre.

« Le gouvernement a engagé des études sur le sujet mais, avant de vous présenter un texte de loi, je souhaite qu’un véritable débat de société s’engage sur le sujet pour que la population soit parfaitement informée des tenants et des aboutissants de ce dossier, » a déclaré Édouard Fritch, avant de poursuivre : « Je suis contre la consommation de cannabis. Les effets pervers d’une telle loi seront de notre responsabilité, il faut débattre, informer sur les dangers de tels dispositifs. »

Les fameuses études n’en étant qu’à leurs débuts, les propos du président qui, en décembre 2021 disait à Tahiti Infos qu’il espérait pouvoir modifier la législation avant les territoriales de 2023 ne semblent plus d’actualité. Nicole Sanquer hausse les épaules : « encore une fois le président confond tout, on ne parle pas de cannabis comme stupéfiant mais du cannabis thérapeutique….Et il propose encore un débat ? Ça veut dire aussi qu’ils nous ont menti, ils nous avaient promis une loi pour la fin de l’année 2021, ensuite le premier semestre 2022, et là on repart dans un débat… »