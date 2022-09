Challenge écomobilité : « plus il y aura de demande, meilleure sera l’offre d’infrastructures »

Le jeudi 22 septembre, à l’occasion de la Semaine européenne de l’écomobilité, la Direction des transports terrestres propose des lots à gagner au meilleur témoignage d’écomobilité #challengeecomobilite2022. À la clé, une trottinette électrique, un vélo électrique, un vélo classique et même un abonnement de bus seront remportés. L’événement cible particulièrement les entreprises et administrations publiques pour cette édition, en leur proposant aussi de les accompagner lorsqu’elles veulent aller plus loin.

À l’occasion de la Semaine européenne de l’écomobilité qui s’étale du 16 au 22 septembre, la Direction des transports terrestres (DTT) vise en particulier les déplacements liés au travail, sans exclure les particuliers. La campagne 2022 s’adresse aux entreprises et administrations pour une bonne raison : « 73% des Polynésiens se déplacent quotidiennement pour se rendre sur leur lieu de travail ». Ils sont appelés à essayer quelque chose de nouveau avec la promesse de gagner des lots et pour les organisations, un accompagnement de la DTT dans la construction d’un « plan de mobilité » avec le soutien de l’Ademe. Les idées ne manquent pas : « éco conduite, co-voiturage, transports en commun, marche ou vélo » sont autant d’alternatives à un déplacement en voiture. Mais pour Lucien Pommiez, directeur des transports terrestres, « le meilleur déplacement c’est celui que l’on ne fait pas » comme par exemple grâce au télétravail. Il s’agit d’un combat pour la planète mais pas uniquement : « économie de temps et d’argent, meilleure santé et sécurité » sont les avantages mis en avant. Et s’il fallait encore une motivation pour participer et s’intéresser au sujet, la DTT propose au public de participer à un challenge le jeudi 22 septembre.

Le jeudi 22 septembre, un #challengeecomobilite2022

Durant la journée du 22 septembre, ceux qui souhaitent participer sont appelés à se filmer ou se prendre en photo pour illustrer une attitude d’écomobilité et ensuite à la partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #challengeecomobilite2022. À l’issue, des moyens de transport éco mobiles sont à gagner tels qu’une trottinette électrique, un vélo électrique, un vélo classique ou même un abonnement de bus. Le but de l’événement est de provoquer une prise de conscience des bénéfices de ces alternatives à la voiture, et un engouement pour ces moyens de transport, explique Lucien Pommiez. Car si parfois le manque d’infrastructures permettant leur utilisation est critiqué – pistes cyclables, lignes de bus -, c’est bien la demande qui peut motiver l’offre. « C’est en essayant qu’on va voir la demande et que la collectivité va devoir y répondre, dit-il, en améliorant la qualité de service et le niveau d’offre, et ça c’est quelque chose qu’on suit de près avec notre délégataire », la compagnie de transport en commun Tere Tahiti.