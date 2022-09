Grève des contrôleurs aériens : l’international épargné, le domestique perturbé

Le SNCTA, syndicat majoritaire des aiguilleurs du ciel, a appelé à une grève nationale ce vendredi. Les règles d’effectifs minimums mises en place à la tour de Tahiti Faa’a devraient toutefois éviter que le trafic international soit perturbé. Des vols domestiques pourraient en revanche être modifiés ou retardés. La grève ne durera que 24 heures, mais un autre préavis national a d’ores et déjà été déposé pour fin septembre.

C’est à un préavis de grève nationale que certains contrôleurs aériens polynésiens s’apprêtent à répondre ce vendredi. Le SNCTA, syndicat majoritaire de la profession, a confirmé hier que, malgré plusieurs mois de négociations avec leur autorité de tutelle, aucun accord n’avait été trouvé sur la question des recrutements et sur celle de la hausse des rémunérations pour compenser l’inflation. La grève ne durera que 24 heures, mais elle pourrait, en l’absence d’avancée des discussions, être suivie d’un autre mouvement plus long, pour l’instant prévu pour les 28, 29 et 30 prochains.

À Tahiti-Faa’a, difficile pour l’instant d’estimer la proportion de contrôleurs qui suivront le mouvement. Mais le service d’État de l’Aviation civile rappelle que, comme lors des précédents mouvements, un « effectif minimum » sera mis en place. En clair : grévistes ou pas, au moins deux contrôleurs devront être présents en même temps dans la tour pendant la durée du contrôle aérien. Des effectifs qui pourraient être plus étoffés en fonction du nombre de non-grévistes, précise le chef du service, Charles Peretti. Côté vols, des règles de priorité sont mises en place : évasans bien sûr, mais aussi vols de recherche ou de défense et surtout vols internationaux. Le trafic vers les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie ne devrait donc pas être perturbé, en tout cas pas à cause de la tour de Tahiti. Les vols domestiques commerciaux font aussi l’objet d’un niveau de priorité élevé. Ils pourraient tout de même, toujours en fonction des effectifs présents, subir quelques modifications ou des retards. Aucune annulation n’est en vue pour le moment.

Air Tahiti propose un service de vérification des horaires de vols sur son site et contacte théoriquement tous les passagers concernés par une modification.