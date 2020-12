Édouard Fritch : un couvre-feu maintenu jusqu’à fin janvier, aménagé pour Noël et le Jour de l’an

Le président du Pays a déclaré dimanche soir sur TNTV que le couvre-feu serait probablement maintenu « jusqu’à la fin du mois de janvier ».

Saluant les efforts de la population et des tavana, le président du Pays s’est déclaré convaincu que c’est grâce au couvre-feu, en vigueur à Tahiti et Moorea depuis fin octobre, que le nombre de nouveaux cas dépistés de covid-19 est à la baisse. « Nous n’allons pas lever le couvre-feu, effectivement nous irons vraisemblablement jusqu’à la fin du mois de janvier, » a-t-il déclaré au journal télévisé, ajoutant qu’une réflexion avec le haut-commissaire est en cours pour « pousser un peu les horaires » à Noël et au Jour de l’an. « À Noël, on ne peut pas interdire aux enfants, aux petits-enfants de voir les grands-parents. C’est cruel de faire ça. » En revanche il a semblé un peu moins empathique envers les fêtards du 31 décembre : « il faut éviter ».

Les mesures actuellement en vigueur courent jusqu’au 14 décembre. Édouard Fritch et Dominique Sorain prévoient de faire l’annonce concernant la période des fêtes à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine.