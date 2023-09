Édouard Fritch va être opéré mardi à Paris

Arrivé en début de semaine en métropole, l’ancien président du Pays va être opéré « dans un grand hôpital parisien », a annoncé le Tapura Huiraatira, qui ne précise pas la nature de cette opération. D’après nos informations, une tache suspecte avait été détectée sur un de ses poumons en Polynésie, et les médecins avaient demandé des examens médicaux plus poussés. Le chef de file autonomiste a passé ces examens ce jeudi 14 septembre. Ils ont révélé la nécessité d’une intervention chirurgicale rapide, programmée au mardi 19 septembre. « Le président Fritch adresse ses salutations les plus amicales à tous les Polynésiens, précise le Tapura. Vos bénédictions et vos prières seront vos plus belles grâces ».

